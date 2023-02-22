وول ستريت جورنال: الرئيس الصيني قد يزور روسيا في الأشهر المقبلة

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اتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يخطط الرئيس الصيني، شي جين بينغ، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في "الأشهر المقبلة" وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن أشخاص على دراية بالخطة.

ووفقاً للصحيفة، من المتوقع أن يحضر شي مناسبتين في مارس/آذار، وهما اجتماعات برلمانية سنوية ومنتدى التنمية الصيني، قبل السفر إلى روسيا.

وذكرت "وول ستريت جورنال" نقلاً عن أشخاص مطلعين على الزيارة أن ترتيبات الرحلة في "المرحلة الأولى" ولم يتم تحديد التوقيت، مضيفة أن الرحلة قد تكون في أبريل/نيسان أو مطلع مايو/أيار.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) عن الصحيفة قولها إن شي "قد يزور" روسيا قريبا.

في ديسمبر/كانون الأول من عام 2022، عقد بوتين وشي اجتماعاً افتراضياً وصف فيه الزعيم الروسي العلاقات بين البلدين بأنها "الأفضل في التاريخ"، قائلاً إن بإمكانهما "تحمل كل الاختبارات"، ودعا شي لزيارة موسكو في ربيع عام 2023.