30 هزة أرضية حول العالم الخميس بينهم زلزال بقوة 6.8 ريختر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رصدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي 30 هزة أرضية حول العالم، الخميس، بينها زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر في طاجيكستان وهزة ارتدادية بقوة 4.9 درجة على الحدود التركية السورية.

وجاءت الهزات الأرضية التي تم رصدها حتى الساعة الخامسة مساء الخميس بتوقيت غرينيتش كالتالي:

ألاسكا، الولايات المتحدة: 2.5 درجة

الحدود التركية السورية: 4.9 درجة

ألاسكا، الولايات المتحدة: 3.1 درجة

بورتوريكو: 2.6 درجة

ألاسكا، الولايات المتحدة: 2.5 درجة

الأرجنتين: 5.3 درجة

طاجيكستان: 4.6 درجة

تشيلي: 5.5 درجة

شمال شرق المحيط الهادئ: 4.5 درجة

طاجيكستان: 4.7 درجة

جزر العذراء الأمريكية: 3.7 درجة

طاجيكستان: 4.5 درجة

بيرو: 4.7 درجة

فيجي: 4.9 درجة

تشيلي: 4.4 درجة

طاجيكستان: 4.7 درجة

حدود الصين وطاجيكستان: 4.8 درجة

الدومينكان: 3.5 درجة

طاجيكستان: 4.9 درجة

ألاسكا، الولايات المتحدة: 2.5 درجة

طاجيكستان: 4.6 درجة

طاجيكستان: 5 درجات

طاجيكستان: 6.8 درجة

كاليفورنيا، الولايات المتحدة: 2.9 درجة

ألاسكا، الولايات المتحدة: 2.9 درجة

روسيا: 4.7 درجة

الفلبين: 4.6 درجة

ألاسكا، الولايات المتحدة: 2.5 درجة

تايوان: 4.4 درجة

كاليفورنيا، الولايات المتحدة: 3.2 درجة