أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قدمت أسرة مالكوم إكس، ناشط الحقوق المدنية الأمريكي الراحل المعروف أيضا باسم الحاج مالك شاباز، إخطارات تتهم الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وشرطة نيويورك بالتآمر في اغتيال مالكوم إكس عام 1965، مطالبة بتعويضات بقيمة 100 مليون دولار.

وقال بنيامين كرامب محامي أسرة مالكوم إكس، في مؤتمر صحفي: "لا يتعلق الأمر فقط بالرجال الذي ضغطوا الزناد، بل يتعلق أيضًا بمن تآمروا مع من ضغطوا الزناد للقيام بهذا الفعل الغادر الذي قتل ذلك الأب الشاب بعمر 39 عامًا".

وامتنع مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة نيويورك عن التعليق على هذه الادعاءات. وامتنعت وكالة الاستخبارات المركزية عن التعليق وأحالت شبكة CNN إلى وزارة العدل التي رفضت أيضًا التعليق.

وتم توجيه إخطارات المطالبات إلى المكاتب الحكومية على المستوى الفيدرالي ومستوى الولاية. وإخطار المطالبة هو ملف إداري مطلوب قبل أن ترفع الأسرة دعوى قضائية في المحكمة.

وقالت إليسا شباز، إحدى بنات مالكولم إكس، إنها تريد العدالة لمقتل والدها. وأضافت: "لقد ناضلت عائلتنا لسنوات من أجل الكشف عن الحقيقة فيما يتعلق بقتله، ونود أن يحصل والدنا على العدالة التي يستحقها".

وتابعت بالقول إن "حقيقة الظروف التي أدت إلى موت والدنا مهمة، ليس فقط لعائلته، بل لكثير من المتابعين، وكثير من المعجبين، وكثير ممن تطلعوا إليه من أجل الهداية والحب، ونأمل أن التقاضي سيوفر أخيرًا بعض الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها. نريد العدالة لوالدنا".