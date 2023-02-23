أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بـ"الاستعداد لتنفيذ هجوم استفزازي مسلح" على منطقة الانفصاليين الموالين لروسيا في مولدوفا، ترانسنيستريا، في "المستقبل القريب"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) الخميس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "وفقًا للمعلومات الحالية، فإن نظام كييف يستعد لتنفيذ استفزاز مسلح ضد ترانسنيستريا في جمهورية مولدوفا بالمستقبل القريب، والذي ستنفذه وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك تشكيل آزوف القومي"، وفقًا لـ TASS.

وقالت وزارة الدفاع إن "ذريعة الغزو" ستكون "شن هجوم مزعوم من قبل القوات الروسية من أراضي ترانسنيستريا"، حسبما ذكرت وكالة تاس.

وأضافت الدفاع الروسية: "تحقيقا لهذه الغاية، سيتنكر المخربون الأوكرانيون المشاركون في الغزو المخطط، بزي قوات الاتحاد الروسي"، حسب قولها.

ولا توجد أدلة تدعم اتهامات وزارة الدفاع الروسية حول هذه العملية.

وكانت مولدوفا، الواقعة بين أوكرانيا ورومانيا، في السابق جزءًا من الاتحاد السوفيتي حتى انهياره في عام 1991.

يحد منطقة ترانسنيستريا الانفصالية نهر دنيستر من الغرب وأوكرانيا من الشرق وأعلنت نفسها جمهورية سوفيتية في عام 1990، معارضة أي محاولة من قبل مولدوفا في ذلك الوقت لتصبح دولة مستقلة أو للاندماج مع رومانيا.

وتفاقمت المخاوف بشأن الخطط طويلة الأجل لروسيا بشأن ترانسنيستريا بعد بدء غزو موسكو الشامل لأوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.

متحدثًا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن الولايات المتحدة لديها "قلق عميق" بشأن جهود روسيا لزعزعة استقرار حكومة مولدوفا.

وأتت التصريحات بعد أيام على اتهام رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، روسيا بالتخطيط لاختلاق انقلاب في بلادها وجر المنطقة الانفصالية إلى الحرب.

ونفت وزارة الخارجية الروسية ادعاءات ساندو ووصفتها بأنها "بلا أساس وغير صحيحة".