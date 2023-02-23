أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- "عندما تهاجمنا سترى وجوهنا. ليس ظهورنا، بل وجوهنا"... كانت هذه كلمات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد ساعات من شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوه الشامل لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.

توقع العديد من المحللين أن المقاومة الأوكرانية ستنهار في أيام. لكن لمدة عام، واجه الجيش الأوكراني قوة أكبر بكثير، ودفع الروس للتراجع عن المكاسب الأولية في خاركيف وخيرسون، وصمد في منطقة دونباس المتنازع عليها بشدة.

في هذه العمليات، ألحق الأوكرانيون خسائر فادحة بالجيش الروسي، وكشفوا عن التكتيكات التي عفا عليها الزمن والقيادة الفاسدة والمعنويات الهشة لقوة أكثر إثارة للإعجاب في العروض العسكرية منها في ساحة المعركة.

على النقيض من ذلك، أثبتت الوحدات الأوكرانية أنها ذكية وقادرة على التكيف، حيث سخرت تكنولوجيا الطائرات بدون طيار والقيادة اللامركزية والتخطيط التشغيلي الذكي لاستغلال نقاط الضعف النظامية لعدوهم. وقليلون كانوا يراهنون على أنه بعد مرور عام على هذه الحرب، ستظل القوات الجوية الأوكرانية القديمة تحلق.

ربما كان أحد أكثر الأمثلة إثارة للإعجاب على خفة الحركة الأوكرانية جاء في اليوم الأول من الغزو، عندما استولت قوة هجومية مروحية روسية كبيرة على مطار في ضواحي العاصمة كييف، مهددة بتحويله إلى جسر حاسم للقوة الغازية لزيادة التعزيزات.

في الليلة التالية، اخترقت القوات الخاصة الأوكرانية، بدعم من المدفعية الدقيقة، القاعدة وقتلت العشرات من المظليين الروس وعطلت المدرج. كان التصور الروسي للعمليات، الذي تم التدرب عليه بثقة، ينهار في مرحلته الأولى.

أكد هذا الإجراء عزم زيلينسكي (عندما قال: "أحتاج إلى ذخيرة وليس رحلة"، مع رفضه عرضًا من الولايات المتحدة بالإخلاء من كييف)، كذلك الأمر بالنسبة لكتيبة صغيرة من الجيش الأوكراني في "جزيرة الثعبان" عندما ردت بكلمات نابية على سفينة حربية روسية.

بعد شهر واحد، انسحب الطابور الروسي الذي كان ممتدًا على طول الطرق السريعة شمال كييف، كما فعلت الكتائب إلى شرق العاصمة. ووصفت موسكو إعادة الانتشار بأنها "بادرة حسن نية". لكنها كانت الأولى من بين العديد من الإصلاحات التي أدخلت على خطط روسيا القتالية، والتي تمثلت في التغييرات المنتظمة للقيادة وانتقادات قاسية صدرت عن مدونين عسكريين.

تم تعزيز رشاقة الأوكرانيين من خلال دفعات من المعدات الغربية، معظمها أفضل بجيل من الدروع الروسية. بادئ ذي بدء، كانت الأسلحة المضادة للدبابات البريطانية والأمريكية والطائرات بدون طيار الهجومية التركية هي التي ساعدت في وقف الزحف الروسي نحو كييف من خلال ضرب الأرتال المكشوفة، ونصب كمائن للنقاط الضعيفة.

في وقت لاحق، جاء دور أنظمة الصواريخ الدقيقة متعددة الإطلاق HIMARS والمدفعية بعيدة المدى من فرنسا وبولندا وأماكن أخرى، والتي مكنت أوكرانيا من تدمير مواقع القيادة الروسية ومخازن الذخيرة ومستودعات الوقود. تم جمع المعلومات الاستخبارية ودمجها في الوقت الفعلي، بدعم من الناتو، مما أدى إلى خلق ساحة معركة حيث اكتشفت الوحدات الأوكرانية أهدافًا بسرعة أكبر من القوة الروسية المرهقة.

أعاقت أنظمة الدفاع الجوي الصواريخ الروسية والطائرات بدون طيار وأثنت القوات الجوية عن القيام بمهام مباشرة فوق المجال الجوي الأوكراني.

ولكن كانت هناك فجوة منتظمة ومكلفة بين ما يحتاجه الأوكرانيون بشدة ومتى يتم تسليمه، كما وصفها مسؤول أوكراني لشبكة CNN الشهر الجاري، قائلا: "نحن بحاجة للمساعدة أمس ووعدنا بذلك غدًا. الفرق بين الأمس والغد هو حياة شعبنا".

أحدث تكرار لهذه الفجوة هو التدافع لتوفير الدبابات بعد أشهر من التشويش. تم تخصيص Leopard 2s وChallengers وAbrams M-1s لأوكرانيا وهي متفوقة بشكل كبير على دبابات القتال الروسية الرئيسية. لكن الأرقام غير واضحة - تتراوح من بضع عشرات إلى 300 - وحتى مع وجود رياح مواتية، لن يكون أي منها في الميدان حتى أبريل/نيسان المقبل، ويجب بعد ذلك دمجها في مجموعات قتالية تشكيلية مشتركة، تكون على استعداد لنقل القتال إلى العدو.

"نحن بحاجة إلى قذائف"

ولكن في هذه الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي، فإن أوكرانيا لديها احتياجات أكثر إلحاحًا من دبابات القتال الرئيسية. خلال جولة فريق CNN التي استمرت أسبوعين لمواقع الخطوط الأمامية، ردد أحدهم مرارًا وتكرارًا: "نحن بحاجة إلى قذائف".

ظهر جندي أوكراني على شاشة التلفزيون الأسبوع الماضي وقال: "نحتاج إلى قذائف وقذائف، ومرة أخرى، قذائف".

بينما تستقبل أوكرانيا المعدات الغربية وتتدرب عليها، فإنها تحاول أيضًا خوض حرب مع دروع تعود إلى الحقبة السوفيتية، وتجوب العالم بحثًا عن ذخائر ذات عيار كبير وقطع غيار. "عجز الذخيرة" هو نقطة ضعف، في مواجهة المخزون الروسي الهائل من أنظمة المدفعية والصواريخ.

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ الأسبوع الماضي: "من الواضح أننا في سباق لوجستي".

يمكن تقسيم قائمة الاحتياجات الأوكرانية الآن إلى: قذائف، والمزيد من الدفاعات الجوية، والصواريخ القصيرة وبعيدة المدى. والتالية إلى: الدبابات، وبطاريات صواريخ باتريوت، والقنابل ذات القطر الصغير المعروفة باسم GLSDB التي يبلغ مداها حوالي 160 كيلومترًا والتي وعدت بها الولايات المتحدة.

أحد الدروس التي تعلمها الروس هو وضع محاور لوجستية بعيدًا عن متناول الضربات، وبالتالي فإن توقيت تسليم GLSDB والأنظمة طويلة المدى التي وعدت بها المملكة المتحدة لأوكرانيا هو أمر بالغ الأهمية.

تتوقع مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" ومقرها واشنطن أن "أول دفعة من GLSDBs لن تصل قبل الخريف، وقبل العمليات الروسية والأوكرانية المتوقعة على نطاق واسع والتي ستحدد المسار المستقبلي للحرب".

بعيدًا عن الحاضر والتالي، يشعر المسؤولون الأوكرانيون بالإحباط من فئة الأسلحة المرفوض تزويدهم بها، والتي تشمل حاليًا طائرات مقاتلة من طراز F-16 وصواريخ ATACMS التكتيكية الأمريكية، بمدى يصل إلى 300 كيلومتر.

رفض حلفاء أوكرانيا باستمرار تقديم أي شيء من شأنه أن يمكّن أوكرانيا من ضرب الأراضي الروسية، وهو خط أحمر أشارت إليه موسكو.

الكرملين يخطط لخطواته التالية

خلال زيارة مفاجئة قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف الاثنين الماضي، قال زيلينسكي إنه يأمل أن تنتهي الحرب بحلول نهاية عام 2023.

على الرغم من أن العام الأول من هذا الصراع قد ألقى بالكثير من المفاجآت، يبدو أن الأسابيع القليلة المقبلة من المرجح أن تجلب هجومًا روسيًا أكثر شدة في نقاط مختلفة على طول خط المواجهة المتعرج من خاركيف إلى زاباروجيا، لتحقيق هدف الكرملين المعلن المتمثل في الاستيلاء على باقي مناطق لوهانسك ودونيتسك.

يتوقع بعض المسؤولين الغربيين أن تصبح القوات الجوية الروسية - الغائبة إلى حد كبير في العمليات حتى الآن - عنصرًا أكثر أهمية في خطة المعركة الروسية. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الأسبوع الماضي: "نحن نعلم أن روسيا لديها عدد كبير من الطائرات في مخزونها والكثير من القدرات المتبقية".

مع بدء التمهيد للهجوم، قد لا تشعر القيادة العليا الروسية بالتشجيع، فقد سارت المحاولات المتكررة للتقدم في منطقة فولدار، التي ربما كانت مختبرا للحملة الأوسع، بشكل سيء.

إن الفشل حتى في تقديم باخموت كنصر للكرملين قبل الذكرى السنوية هو تذكير بأن الروس أكثر قدرة على إلحاق الدمار من الاستيلاء على الأراضي.

قال مسؤولون أمريكيون وبريطانيون وأوكرانيون كبار لشبكة CNN إنهم متشككون في أن روسيا حشدت قوات التعبئة والموارد اللازمة لتحقيق مكاسب كبيرة.

وقال مسؤول عسكري أمريكي الأسبوع الماضي، إنه "من المرجح أن يكون الأمر أكثر طموحًا من الواقعية"، مع تحرك القوات الروسية قبل أن تكون جاهزة، بسبب ضغوط سياسية من الكرملين.

عُيِّن رئيس الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف مسؤولًا مباشرًا عن حملة أوكرانيا الشهر الماضي. وقالت دارا ماسيكوت الباحثة في منظمة "راند" إن "احتمال مطالبة الروس لقواتهم المتعبة بفعل شيء لا يمكنهم التعامل معه يرتفع بشكل كبير".

إذا فشل هذا الهجوم الذي طال انتظاره، بعد حشد 300 ألف رجل، فما هي الخطوة التالية للكرملين؟

إذا كان السلوك الماضي هو أفضل مؤشر على السلوك المستقبلي، فإن بوتين سيقوم بمخاطرة أخرى. ربما ستكون هناك تعبئة ثانية غير معلن عنها، ومضاعفة الهجمات الصاروخية التي تهدف إلى شل البنية التحتية الأوكرانية، أو حتى محاولة توسيع الصراع، إذ أعربت الولايات المتحدة عن انزعاجها مما تعتبره جهودا روسية لزعزعة استقرار مولدوفا على الجناح الجنوبي لأوكرانيا، وهي اتهامات نفتها موسكو.

إن كتاب اللعب الوحيد الذي نجح مع الروس في هذا الصراع هو إحداث أضرار بالغة بما هو أمامهم، بحيث لا يتبقى شيء للدفاع عنه. لقد رأينا ذلك في سيفيرودونتسك وليسيتشانسك وبوباسنا وقبل كل شيء في ماريوبول.

إذا كان لروسيا أن تستولى على جزء من دونيتسك الذي ما زال في أيدي الأوكرانيين، فسيتطلب ذلك تدمير منطقة بمساحة ولاية كونيتيكت (14.3 كيلومتر مربع).

قال مسؤولون أوكرانيون وغربيون إن هناك بالفعل مشكلات تتعلق بتزويد خطوط المواجهة الروسية بالذخائر.

إن الهجوم المضاد الناجح من قبل القوات الأوكرانية، خاصة مع التوجه جنوبًا عبر زاباروجيا نحو ميليتوبول، من شأنه أن يزيد من مخاطر الكرملين.

في سبتمبر/أيلول الماضي، حذر بوتين من أنه "في حالة تهديد السلامة الإقليمية لبلدنا والدفاع عن روسيا وشعبنا، فإننا بالتأكيد سنستخدم جميع أنظمة الأسلحة المتاحة لنا. هذه ليست خدعة".

تعتبر روسيا مليتوبول وجزءا كبيرا من جنوب أوكرانيا أراض روسية بعد استفتاءات زائفة في الخريف الماضي.

لكن أوكرانيا ستحتاج إلى وقت لاستيعاب الدبابات والمركبات القتالية وغيرها من المعدات لاختراق الخطوط الروسية، التي هي أعمق وأكثر كثافة مما كانت عليه قبل بضعة أشهر.

من الممكن، وربما حتى على الأرجح، أنه بعد اندلاع موجة من الغضب هذا الربيع، فإن الصراع سوف يستقر في حالة ثبات عنيفة، مع القليل من التغيير على الأرض وسط استنزاف مستمر وخسائر كبيرة.

يتضمن النشيد الوطني الأوكراني جملة تقول إن "أعداءنا سيختفون كالندى في الشمس ..."ربما ليس في عام 2023.