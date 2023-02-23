تحطم طائرة حربية روسية على حدود أوكرانيا ومقتل قائدها

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تحطم طائرة حربية روسية على حدود أوكرانيا ومقتل قائدها
Credit: Scott Olson/Getty Images

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تحطمت طائرة هجومية روسية من طراز Su-25 أثناء عودتها إلى قاعدتها في منطقة بيلغورود الروسية عقب مهمة قتالية، وفق ما أعلنته وكالة "تاس" الروسية للأنباء ما أسفر عن مقتل قائدها.

وأشار حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف جلادكوف، إلى أن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية تحطمت في بلدية فالويسكي، على مقربة من الحدود مع أوكرانيا.

وتقع منطقة بيلغورود، التي سقطت فيها الطائرة، على حدود شمال شرق أوكرانيا.

وقالت وكالة الأنباء الروسية الرسمية RIA-Novosti، إن الطائرة تحطمت في منطقة غير مأهولة بالسكان، ولم تتسبب في أضرار على الأرض.

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