لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- عندما شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا قبل عام، ردت الدول الغربية بفرض عقوبات غير مسبوقة لمعاقبة موسكو وتكثيف الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين. الهدف: توجيه ضربة اقتصادية شديدة لدرجة أن بوتين سيعيد النظر في حربه الوحشية.

نتيجة لذلك، ضعف الاقتصاد الروسي، لكنه أظهر أيضا مرونة مدهشة. مع انخفاض الطلب على النفط الروسي في أوروبا، أعادت موسكو توجيه براميلها إلى آسيا. نجا البنك المركزي في البلاد من أزمة العملة بضوابط صارمة على رأس المال ورفع أسعار الفائدة. دعم الإنفاق العسكري القطاع الصناعي، بينما أدى التدافع لاستبدال المعدات والتكنولوجيا الغربية إلى زيادة الاستثمار.

ووفرت لوحة معلومات Castellum.AI بيانات موحدة عن عقوبات روسيا وتحدث يوميا. وقسمت البيانات عقوبات روسيا كما كانت قبل وبعد 22 فبراير. لتتصدر روسيا المرتبة الأولي بين الدول الأعلى بعدد العقوبات، وتليها إيران ثم سوريا وكوريا الشمالية.

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه لترتيب الدول الأكثر عقوبات حول العالم، وإجمالي العقوبات التي فُرضت على روسيا حسب كل دولة أصدرتها.