أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، الجمعة، في إيجازه اليومي أن الصين مستعدة للعب دور بناء في حل القضايا بين أوكرانيا وروسيا، دون تقديم تفاصيل ملموسة على ذلك.

وجاء هذا الرد، الذي يُمثل جملة تكررها الصين عندما تُسأل عن موقفها من الحرب على أوكرانيا، نتيجة أسئلة حول "وثيقة الموقف" التي نشرتها الصين مؤخرا وتكونت من 12 بندا.

وقال وانغ: "لقد رأينا دائما أنه ينبغي تشجيع ودعم جميع الجهود التي تفضي إلى حل سلمي للأزمة"، حسب قوله.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الصينية قائلا: "استنادا إلى وثيقة الموقف التي تم تقديمها للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا، فإن الصين مستعدة لمواصلة العمل مع المجتمع الدولي للعب دور بناء في التسوية السياسية للأزمة في أوكرانيا".

وأعادت وزارة الخارجية الصينية دعواتها من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في أوكرانيا عبر وثيقة مكونة من 12 نقطة دعت لاستئناف محادثات السلام وإنهاء العقوبات أحادية الجانب وشددت على معارضتها لاستخدام الأسلحة النووية.