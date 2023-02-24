أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين، خورخي توليدو ألبينانا، الجمعة، إن الوثيقة المكونة من 12 نقطة التي أصدرتها بكين والتي توضح بالتفصيل موقفها من الحرب في أوكرانيا "ليست اقتراح سلام".

وقال ألبينانا: "هذا ليس مقترح سلام، هذه وثيقة تعبر عن موقف، لذلك يمكن أن نصفها بأنها تمثل موقف الصين مما يجري، وهو ما كنا نعلمه مسبقا"، حسب قوله.

وأضاف المسؤول الأوروبي: "مما رأيته، لا يوجد أي ذكر للمعتدي، وهو أمر غريب، لأن من الواضح أن هناك معتد، وهناك عدوان غير قانوني وغير مبرر، وهذا أمر مقلق بعض الشيء"، حسب قوله.

وأضاف ألبينانا أن الاتحاد الأوروبي سيدرس ورقة الموقف التي قدمتها الصين بشأن الحرب على أوكرانيا، عن كثب.

وكانت الحكومة الصينية أصدرت، الجمعة، وثيقة مكونة من 12 نقطة، توضح موقفها من حرب روسيا على أوكرانيا، ودعت بكين في الوثيقة إلى "إنهاء الأعمال العدائية واستئناف محادثات السلام".