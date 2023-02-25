(CNN)-- رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، "خطة السلام" التي أعلنتها الصين، في وقت سابق من يوم الجمعة، لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وقال إن "تنفيذها لن يفيد سوى روسيا".

وأضاف بايدن، في مقابلة مع شبكة ABC : "إذا كان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يصفق لها، فكيف يمكن أن تكون جيدة؟، أنا لا أريد أن أكون طريفا، أنا جاد للغاية".

وتابع: "لم أر شيئا في الخطة يشير إلى أنها ستكون مفيدة لأي شخص آخر غير روسيا"، و رفض بشكل قاطع فكرة تفاوض الصين على "السلام" في الحرب، ووصفها بأنها "غير عقلانية"، ووقال: "فكرة أن الصين سوف تتفاوض بشأن حرب غير عادلة تماما بالنسبة لأوكرانيا ليست عقلانية".

وعن إمكانية قيام الصين بتزويد روسيا بأسلحة، وهو الأمر الذي حذر منه المسؤولون الأمريكيون في الأيام الأخيرة، أكد جو بايدن أن الصين ستواجه نفس "العقوبات الشديدة" مثل أي دولة أو كيان آخر يزود روسيا بالأسلحة.

وذكر الرئيس الأمريكي أنه لا يوجد دليل "حتى الآن" على أن الصين ستدعم روسيا عسكريا في أوكرانيا.

وأجاب بايدن، على سؤال في البيت الأبيض، عما إذا كان قلقا من أن تقاتل الصين مع روسيا ضد أوكرانيا؟، إنه تحدث إلى نظيره الصيني شي جينبينغ، حول هذه القضية، والعواقب الاقتصادية، وأضاف الرئيس الأمريكي: "قلت له إن هذا ليس تهديدا".

يذكر أن 3 مصادر مطلعة على المعلومات الاستخبارية قالت، لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخبارية بأن الحكومة الصينية تدرس تزويد روسيا بطائرات بدون طيار وذخيرة لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.

وأضافت المصادر أنه لا يبدو أن بكين اتخذت قرارا نهائيا بعد، لكن المفاوضات بين روسيا والصين مستمرة.

وقال مسؤولون إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثار القضية عندما التقى بنظيره الصيني وانغ يي، السبت، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وذكر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين: "كان الوزير صريحا للغاية في تحذيره بشأن تداعيات وعواقب تقديم الصين الدعم المادي لروسيا أو مساعدتها في التهرب من العقوبات".

وفي شأن آخر، قال الرئيس الأمريكي، إن أوكرانيا "لا تحتاج إلى طائرات إف 16 الآن"، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي ومسؤولين أوكرانيين آخرين، قاموا في الأيام الأخيرة بتصعيد الضغوط من أجل الحصول على الطائرات المقاتلة، بحجة أنهم بحاجة إليها بشكل عاجل للدفاع ضد هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار الروسية.

وذكر بايدن: "نحن نرسل له ما يعتقد جيشنا أنه بحاجة إليه الآن، يحتاج إلى دبابات ، يحتاج إلى مدفعية ، يحتاج إلى أنظمة دفاع جوي، هناك أشياء يحتاجها الآن، نحن نرسله ليضعهم في موقف يمكنهم من تحقيق مكاسب هذا الربيع وهذا الصيف مع دخول الخريف".

وأكد جو بايدن: "لا يوجد أي أساس منطقي، وفقا لجيشنا الآن، لتقديم تلك الطائرات"، مضيفا: "أنا أستبعد ذلك، في الوقت الحالي . "

وفي وقت سابق يوم الجمعة، رفض بايدن عندما سأله جيريمي دياموند من شبكة CNN عما أخبره زيلينسكي خلال زيارته إلى كييف حول إمكانية الحصول على المقاتلات، فأجاب: "هذه مناقشة خاصة".