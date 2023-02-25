أمريكا تعلن مصادرة أصولا من داعمي غزو أوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

(CNN)-- أعلنت وزارة العدل الأمريكية مصادرتها، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام واحد، أكثر من 500 مليون دولار من الممتلكات والأصول التابعة لأشخاص يدعمون الحكومة الروسية، وتهربوا من العقوبات الأمريكية.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنها "استهدفت ثروات مقربين من الحكومة الروسية، وكذلك أصدرت مذكرات لاعتقال أشخاص خاضعين للعقوبات لكن العديد من هؤلاء يعيشون في روسيا ومن غير المرجح أن يتم القبض عليهم أو تسليمهم".

وكشفت السلطات الأمريكية، الجمعة، النقاب عن لائحة اتهام جديدة "تتهم مواطنا روسيا بتقديم معدات اتصالات أمريكية إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في انتهاك للعقوبات الأمريكية".

وبحسب لائحة الاتهام، "سافر إيليا بالاكاييف (47 عاما)، المقيم في موسكو، مرارا وتكرارا إلى الولايات المتحدة لشراء قطع غيار المعدات الإلكترونية وإعادتها إلى روسيا".

وذكرت اللائحة أن "بالاكاييف أنشأ شبكة من الأشخاص داخل الولايات المتحدة لمساعدته في شراء المعدات، التي لم تكن متوفرة في روسيا، لإصلاح المعدات المستخدمة في الاتصالات السرية".