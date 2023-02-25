أمريكا تقود العالم في حجم المساعدات لأوكرانيا بعد عام واحد من الحرب

(CNN)-- بعد مرور عام على الغزو الروسي، لا تزال الولايات المتحدة تتصدر العالم في المساعدات الثنائية المرسلة إلى أوكرانيا، وفقًا لمعهد كيل للاقتصاد العالمي، وهو معهد أبحاث ألماني يتتبع أكثر من 150 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا من يناير/كانون الثاني 2022 حتى 15 يناير من هذا العام.

وتجاوزت الالتزامات الأمريكية، بما في ذلك المساعدات المالية والإنسانية والعسكرية، 70 مليار دولار، أي أكثر من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات مجتمعة، والتي تقترب من 55 مليار دولار.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على حجم المساعدات الأمريكية ومقارنتها مع الدول الأخرى.