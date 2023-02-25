أمريكا: روسيا قد تزود إيران بمقاتلات ومعدات عسكرية بمليارات الدولارات

(CNN)-- قال البيت الأبيض، الجمعة، إن روسيا قد تزود إيران بطائرات مقاتلة مع تعميق التعاون العسكري بين البلدين.

وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن إيران تسعى للحصول على طائرات هليكوبتر ورادارات وطائرات تدريب قتالية ومعدات عسكرية بمليارات الدولارات من روسيا، وأضاف أنه في المقابل، شحنت إيران قذائف مدفعية ودبابات إلى روسيا مع دخول غزوها لأوكرانيا عامه الثاني.

وكانت إيران منحت لروسيا، في وقت سابق، مئات الطائرات بدون طيار لاستخدامها في الحرب، واستهدفت العديد منها شبكة الكهرباء الأوكرانية ومنشآت الطاقة لتأثير مدمر، ويبدو أنها عدلت الطائرات بدون طيار الهجومية بحيث يمكن للرؤوس الحربية التي تحملها أن تلحق أضرارا قصوى بأهداف البنية التحتية، وفقا إلى تقرير استقصائي حصلت عليه شبكة CNN في وقت سابق من هذا الشهر.

ولم يتوسع كيربي في تحديد أنواع الطائرات التي قد تزودها روسيا بإيران، ولم يقدم أي مؤشر عن موعد حدوث هذه الخطوة.

وسبق للبيت الأبيض أن حذر من أن إيران وروسيا يمكن أن تزود كل منهما الأخرى بالمعدات والأسلحة العسكرية.

ووصف جون كيربي التقارب بين موسكو وطهران على صعيد التعاون العسكري بأنه "غير مسبوق"، ولفت إلى الأسلحة التي قدمتها كوريا الشمالية لمجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر" التي تشارك في الحرب بأوكرانيا.