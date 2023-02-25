زيلينسكي يجيب على "السؤال الأصعب" بشأن غزو روسيا لأوكرانيا

(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن سؤالا حول كيفية تعامله هو وعائلته مع واقع الحرب كان "الأصعب" من بين جميع الأسئلة التي طُرحت عليه خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة.

وكان السؤال حول عائلة زيلينسكي آخر سؤال في المؤتمر بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لبدء روسيا غزوها ضد بلاده، والرئيس الأوكراني: "السؤال الأخير هو الأصعب، أنا أحبهم بالطبع، أحب زوجتي وأولادي، فهم الأشخاص الأساسيون بالنسبة لي."

وأضاف: "لا أراهم كثيرا، والداي لا أراهم على الإطلاق، إنهم جميعًا في قلبي".

وذكر أن "الشيء الرئيسي هو عدم خذلانهم، وأن يفخر أطفالي بي، وأنا سعيد لأنهم في أوكرانيا، وأنهم يدرسون في المدارس الأوكرانية، إنه أمر مهم بالنسبة لرئيس دولة ، سواء سابقة أو حالية ، عندما تكون رئيسا في زمن الحرب، من المهم أن يكون لديك أطفال هنا، لأن البلد هنا، لأن الأولاد والبنات يموتون هنا"، وأضاف أنه "محظوظ بشكل لا يصدق" مع عائلته وبلده.