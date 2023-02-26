حصري من تونس.. مراسل CNN يتتبع آثار المهاجرين غير الشرعيين عبر المسار الأكثر خطورة إلى أوروبا

(CNN)-- قالت مسؤولة منطقة كروتوني، مانويلا كورا، إن 58 شخصًا على الأقل، بينهم رضيع وأطفال وعدة نساء، لقوا حتفهم بعد أن تحطم قارب خشبي يحمل مهاجرين على الصخور قبالة ساحل كالابريا الإيطالي.

عدد القتلى مؤقت ومن المرجح أن يرتفع. يؤدي سوء الأحوال الجوية في هذا الجزء من البحر الأبيض المتوسط إلى إعاقة جهود البحث عن طريق جعل مجال الحطام أكبر.

ظهرت الجثث الثلاث الأولى على الشاطئ بالقرب من منتجع Staccato di Cutro في جنوبي إيطاليا حوالي الساعة 4:40 صباحًا بالتوقيت المحلي، الأحد.

وذكرت وكالة أنباء رويترز أن المركب غادر مدينة إزمير التركية قبل ثلاثة أو أربعة أيام، وعلى متنه 140 إلى 150 شخصًا.

وقالت فرقة الإطفاء الإيطالية لشبكة CNN إن حوالي 80 شخصًا تم إنقاذهم من المياه العالقة بأجزاء من القارب. وأضافوا أن الناجين من إيران وباكستان وأفغانستان.

وألقت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، باللوم على المتاجرين بالبشر. وقالت في بيان: "من الإجرام إطلاق قارب طوله 20 مترًا فقط، وعلى متنه 200 شخص في أحوال جوية سيئة. من غير الإنساني استبدال حياة الرجال والنساء والأطفال بسعر التذكرة في ظل منظور خاطئ لرحلة آمنة".

وأضاف وزير الداخلية، ماتيو بينتيدوسي، أنه يجب اتخاذ تدابير جديدة للحد من مثل هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر. وقال في بيان: "من الضروري الاستمرار في كل مبادرة ممكنة لوقف المغادرين، وتثبيط العبور بأي طريقة تستفيد من السراب الوهمي لحياة أفضل".

جعلت ميلوني من إيقاف قوارب المهاجرين إحدى أولويات حكومتها اليمينية المتشددة. وافق البرلمان هذا الأسبوع على قوانين جديدة تجعل من الصعب على المنظمات غير الحكومية القيام بعمليات الإنقاذ.

في الفاتيكان، الأحد، في إشارة إلى ضحايا غرق المركب، قال البابا فرانسيس: "أصلي من أجل كل واحد منهم ومن أجل المفقودين والمهاجرين الآخرين الذين نجوا. أشكر أولئك الذين يساعدونهم والذين يقدمون لهم المساعدة. لتساعد العذراء مريم هؤلاء الإخوة والأخوات".

تظهر سجلات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 11874 شخصًا وصلوا إلى إيطاليا حتى الآن في عام 2023 عن طريق البحر، منهم 678 وصلوا إلى كالابريا.

عادةً ما يأتي الوافدون من البلدان الأفريقية، أكثر من الشرق الأوسط وآسيا، حيث تنطلق غالبية القوارب من ليبيا.

ويعد 8.3٪ من الوافدين فقط من باكستان و6.7٪ من أفغانستان و0.7٪ من إيران. أما الباقون فهم من أفريقيا بشكل أساسي، حيث وصل 17.3٪ من الوافدين من ساحل العاج وحدها، و13.1٪ من غينيا. وتشكل دول أفريقية أخرى، بما في ذلك دول شمال إفريقيا، معظم البقية.

ويعد طريق وسط البحر الأبيض المتوسط هو طريق الهجرة الأكثر فتكًا، حيث توفي ما لا يقل عن 20334 شخصًا منذ عام 2014، وفقًا لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة.