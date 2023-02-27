موسكو، روسيا (CNN)-- قال الكرملين، الإثنين، إن موسكو قلقة بشأن الوضع في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا، وأنها تراقب عن كثب التطورات هناك.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، إن "الوضع في ترانسنيستريا هو موضع اهتمامنا الأقرب و(يعتبر) سببًا للقلق".

وزعم بيسكوف أن الوضع "تم إثارته خارجيًا" وحذر من "استفزازات" محتملة من كييف والدول الأوروبية.

تصاعدت التوترات في مولدوفا، حيث اتهم رئيس البلاد مايا ساندو روسيا باستخدام "المخربين" لتأجيج الاضطرابات وسط فترة من عدم الاستقرار السياسي، مرددًا تحذيرات مماثلة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

بعض السياق: اتُهمت روسيا بإرساء الأساس لانقلاب في مولدوفا، وهي دولة صغيرة تقع على الحدود الجنوبية الغربية لأوكرانيا، يمكن أن يجر البلاد إلى حرب مع الكرملين.

في غضون ذلك، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كييف بلا أساس من الصحة بالتخطيط لهجوم خاص بها على أرض موالية لروسيا في مولدوفا، حيث تمتلك موسكو موطئ قدم عسكري، مما زاد المخاوف من أنه يخلق ذريعة لضم شبه جزيرة القرم.