(CNN)-- توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن قواعد تجارية جديدة في أيرلندا الشمالية في محاولة لحل قضية شائكة أجّجت التوترات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أوروبا وفي جزيرة أيرلندا.

يمكن أن يحل الاتفاق مشكلة الواردات وفحص الحدود في أيرلندا الشمالية، وهي واحدة من أكثر الجوانب تحديًا وإثارة للجدل في انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في مؤتمر صحفي في وندسور، خارج لندن مباشرة، إن الاتفاق الجديد، الذي يطلق عليه "إطار عمل وندسور"، سيوفر "تجارة متدفقة بسلاسة" داخل المملكة المتحدة، وأنه "يحمي مكانة أيرلندا الشمالية" في المملكة المتحدة و"يصون" سيادة أيرلندا الشمالية.

أقرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بتوتر العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت إنه من أجل "تحقيق أقصى استفادة من شراكتنا" للطرفين، هناك حاجة إلى حلول جديدة. وأشارت إلى تعاون المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا وأننا "نحتاج إلى الاستماع إلى مخاوف بعضنا البعض بعناية شديدة".

وصلت فون دير لاين إلى المملكة المتحدة، الإثنين، لإجراء محادثات نهائية مع سوناك، قبل بيان حول الاتفاق في مجلس العموم. وأكد قصر باكنغهام أن فون دير لاين ستلتقي أيضًا بالملك تشارلز الثالث لتناول الشاي في قلعة وندسور.

تكثفت المفاوضات في الأسابيع الأخيرة، بعد شهور من الجمود بشأن كيفية التعامل مع الضوابط في أيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة ولكنها تشترك في حدود برية مع جمهورية أيرلندا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

والآن بعد إتمام الاتفاق، يواجه سوناك رد فعل سياسي عنيف من أصحاب المواقف السلبية تجاه أوروبا في حزبه المحافظ.

من شأن الاتفاق الجديد تحديث الترتيبات المعروفة باسم بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي وُقع مع بروكسل من قبل رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، والذي حاول الاعتراف بالوضع الحساس الذي أحدثه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية.

عادةً ما يتطلب وجود حدود بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ودولة خارج الاتحاد الأوروبي، مثل المملكة المتحدة بنية تحتية مثل المراكز الجمركية. لكن خلال فترة الصراع الطائفي المعروف باسم الاضطرابات، أصبحت المراكز الأمنية على طول الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا هدفًا للجماعات شبه العسكرية التي تقاتل من أجل إيرلندا موحدة.

من الناحية النظرية، كان المقصود من بروتوكول أيرلندا الشمالية التخلص من الحاجة إلى البنية التحتية الحدودية. تم الاتفاق على أن تظل أيرلندا الشمالية ضمن النطاق التنظيمي للاتحاد الأوروبي، وأن يتم فحص البضائع التي تدخل أيرلندا الشمالية من بريطانيا العظمى قبل وصولها - مما يفرض فعليًا حدودًا بحرية.

أثار ذلك غضب مجتمع الوحدوي الموالي لبريطانيا في أيرلندا الشمالية، الذي جادل بأنها معزولة عن بقية المملكة المتحدة وأُجبرت على الاقتراب من الجمهورية. كانت الخلافات حول الترتيبات، جزئيًا، عائقًا أمام استعادة جمعية أيرلندا الشمالية، التي تم تعليقها منذ عام 2017. يعد تقاسم السلطة بين النقابيين والجمهوريين جزءًا أساسيًا من اتفاقية الجمعة العظيمة - اتفاقية السلام التي وضعت نهاية الاضطرابات.

أثر الخلاف أيضًا على التجارة بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدرجة أن المملكة المتحدة لم تنفذ البروتوكول بالكامل.