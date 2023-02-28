بكين، الصين (CNN)-- اعترضت الصين على الإجراء الأخير من الحكومة الأمريكية، ضد تطبيق "تيك توك"، بعدما أمرت بإزالة التطبيق عن الأجهزة الفيدرالية في غضون 30 يومًا.

ورد ماو نينغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، على سؤال بعد الإعلان، قائلاً إن الولايات المتحدة "تعمم مفهوم الأمن القومي"، و"تسيئ استغلال السلطة الوطنية"، و"تقمع بشكل غير معقول شركات البلدان الأخرى"، حسب قوله

وأضاف ماو أن حكومة الولايات المتحدة يجب أن توفر بيئة منفتحة وعادلة وغير تمييزية للشركات من جميع البلدان للاستثمار والعمل في الولايات المتحدة.

وأوضح ماو: "بصفتها أقوى دولة في العالم، تحتاج الولايات المتحدة إلى أن تكون أكثر ثقة بالنفس، بدلاً من الخوف الشديد من تطبيق يحبه الشباب".

وكان شالاندا يونغ، مدير مكتب الإدارة والميزانية، كتب في التوجيه الصادر عن البيت الأبيض، الاثنين، أنه يجب على جميع الوكالات التنفيذية، وتلك التي تتعاقد معها، حذف أي تطبيق من تيك توك أو من شركتها الأم "بايت دانس" ByteDance، في غضون 30 يومًا من صدور الإشعار، مع استثناءات قليلة.

وستجعل المذكرة الصادرة عن إدارة بايدن السلطة التنفيذية والمتعاقدين معها يمتثلون لمشروع قانون تم تمريره في نهاية العام الماضي، يطالب الوكالات الفيدرالية بالتخلي عن "تيك توك"، المملوك لشركة ByteDance الصينية.

ويمثل هذا أحدث جهد لتضييق الخناق على التطبيق وسط مخاوف أمنية متجددة بشأن بيانات مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة من أنها قد تجد طريقها إلى الحكومة الصينية.