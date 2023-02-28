ماسك يعود لاحتلال المركز الأول في قائمة الأغنى في العالم.. وهذا السبب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – استعاد رجل الأعمال، إيلون ماسك، موقعه كأغنى رجل في العالم، وفقا لـ"بلومبرغ"، الإثنين، بعد عام على إزاحته من هذا المركز.

وتمت إزاحة الرئيس التنفيذي لشركة Tesla من المركز الأول من قبل برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الفرنسية الفاخرة LVMH، في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، مما جعل ماسك يحتل المركز الثاني في القائمة لأكثر من شهرين، ومع ذلك، اعتبارًا من يوم الإثنين، ذكرت بلومبرغ أن ارتفاعًا في سهم Tesla قد رفع ماسك إلى قمة مؤشر المليارديرات في الوقت الفعلي.

وبلغ صافي ثروة ماسك حوالي 187.1 مليار دولار حتى يوم الإثنين بعد إغلاق الأسواق، وفقًا لبلومبرغ، متجاوزًا ثروة أرنو البالغة 185.3 مليار دولار.

وفي حين انخفض سهم Tesla بشكل حاد العام الماضي وسط استحواذ ماسك المليء بالمشاكل على تويتر وتراجع السوق الأوسع في التكنولوجيا، ارتفعت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية منذ ذلك الحين في عام 2023.

قد يحتل ماسك المركز الأول في قائمة الأغنى في العالم، لكنه يحمل أيضًا رقمًا قياسيًا لأكبر ثروة خسرها أي شخص في التاريخ.

ففي أواخر العام الماضي، أصبح ماسك أول شخص يخسر 200 مليار دولار من الثروة - بعد أن انخفض صافي ثروته من حوالي 340 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني من 2021 إلى 137 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2022.