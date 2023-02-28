أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أُعيد فتح مطار سان بطرسبرغ في روسيا أمام حركة الطائرات بعد إغلاقه لمدة وجيزة نظرا لرصد جسم مجهول في الأجواء الروسية، وفقا لوكالة "RIA" الرسمية، الثلاثاء.

وأُغلق المطار الرئيسي والمجال الجوي حول مدينة سان بطرسبرغ، حسبما ذكرت السلطات المحلية ووسائل الإعلام الرسمية الروسية، الثلاثاء.

وقالت حكومة المدينة، الثلاثاء إن مطار بولكوفو لن يستقبل أي رحلات جوية حتى الظهر بالتوقيت المحلي، وأفادت وكالتا الأنباء الحكوميتان "RIA" وتاس، أن المجال الجوي في دائرة نصف قطرها 200 كيلومتر من المدينة أغلق حتى الساعة 13:20 بالتوقيت المحلي.

وأظهرت خدمات تتبع الرحلات الجوية أن الرحلات من موسكو إلى سان بطرسبرغ وكالينينغراد (التي يجب أن تمر فوق سان بطرسبرغ بسبب العقوبات الأوروبية على روسيا) تستدير وتعود إلى مطار المغادرة.

ويأتي هذا الإعلان بعد تقارير حول وجود جسم مجهول في الأجواء، لكن السلطات لم تؤكد ذلك بعد.