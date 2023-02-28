رغم رفض بايدن.. أوكرانيا تطلب من أمريكا مجددا مقاتلات إف 16

(CNN) -- أعلن رئيس الأركان الأوكراني الجنرال فاليري زالوجني، الاثنين، أنه تحدث إلى نظيره الأمريكي الجنرال مارك ميلي حيث كرر حاجة أوكرانيا إلى تعزيز دفاعاتها الجوية من خلال الحصول على مقاتلات من طراز إف 16.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت باستمرار أنها لا تخطط لإرسال تلك المقاتلات إلى أوكرانيا.

وأضاف زالوجني أن الاتصال تطرق إلى خطط الدفاع عن أوكرانيا، وكذلك أهمية توفير المعدات العسكرية والأسلحة والذخيرة للجيش الأوكراني لأن "كل قذيفة يتم تلقيها تعني الحفاظ على حياة الجنود الأوكرانيين والمدنيين المسالمين، ونحن باقون هناك بسبب دعم شركائنا وسننتصر بالتأكيد".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، الجمعة، في مقابلة مع شبكة ABC، إن أوكرانيا "لا تحتاج إلى طائرات إف 16 الآن"، وذكر: "نحن نرسل له ما يعتقد جيشنا أنه بحاجة إليه الآن، يحتاج إلى دبابات، يحتاج إلى مدفعية، يحتاج إلى أنظمة دفاع جوي، هناك أشياء يحتاجها الآن، نحن نرسله ليضعهم في موقف يمكنهم من تحقيق مكاسب هذا الربيع وهذا الصيف مع دخول الخريف".

وأكد: "لا يوجد أي أساس منطقي، وفقا لجيشنا الآن، لتقديم تلك الطائرات"، مضيفا: "أنا أستبعد ذلك، في الوقت الحالي".

وكان نواب أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بعثوا، في وقت سابق، برسالة إلى الرئيس الأمريكي، يطلبون فيها من إدارته إرسال مقاتلات من طراز إف 16 إلى أوكرانيا.

وقال النواب في الرسالة، إنهم يطلبون من إدارة بايدن تزويد أوكرانيا بالمقاتلة التي طلبتها، أو إرسال طائرات مماثلة "في أقرب وقت ممكن"، وأضافوا أن "توفير مثل هذه الطائرات ضروري لمساعدة أوكرانيا على حماية مجالها الجوي، لا سيما في ضوء الهجمات الروسية المتجددة والزيادة المتوقعة في العمليات القتالية واسعة النطاق".