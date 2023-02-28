(CNN) -- قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الاثنين، إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي بشكل أقل بمرور الوقت حيث تفقد البلاد الاستثمارات الأجنبية، وتستنفد احتياطياتها النقدي.

وأضافت يلين، لشبكة CNN في مقابلة حصرية خلال زيارتها غير المعلنة إلى كييف: "سنشهد زيادة في الخسائر بشأن المسار الاقتصادي لروسيا بمرور الوقت، وقدرتهم على تجديد المعدات العسكرية التي دمرت في هجماتهم على أوكرانيا تعرضت لخطر كبير للغاية".

وعلقت وزيرة الخزانة الأمريكية على المعلومات الاستخباراتية الأمريكية بشأن أن الصين تدرس زيادة دعمها لروسيا بتوريد الطائرات بدون طيار والذخيرة بقولها إن "مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى عواقب وخيمة".

وقالت: "لقد كنا واضحين للغاية في أننا لن نتسامح مع الانتهاكات من قبل أي دولة للعقوبات التي فرضناها والتي تهدف إلى حرمان روسيا من الحصول على معدات عسكرية لشن هذه الحرب".

وذكرت: "كنا صرحاء للغاية مع الحكومة الصينية، وأوضحنا للشركات والمؤسسات المالية الصينية أن عواقب انتهاك تلك العقوبات ستكون وخيمة للغاية".