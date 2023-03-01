"مخاوف أمنية" تدفع البرلمان الأوروبي لحظر تيك توك على هواتف موظفيه

(CNN)-- قرر البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، حظر تطبيق تيك توك الصيني على هواتف موظفيه في جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي بسبب "مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني"، وذلك اعتبارا من يوم 20 مارس/ آذار.

وقال البرلمان، في بيان: "في ضوء مخاوف الأمن الإلكتروني، لا سيما فيما يتعلق بحماية البيانات وجمعها من قبل أطراف ثالثة، قررنا بالتنسيق مع مؤسسات أخرى، حظر استخدام تطبيق تيك توك"، كما أوصى البرلمان أعضائه وموظفيه بحذف تيك توك من هواتفهم الشخصية.

وكانت المفوضية الأوروبية نصحت موظفيها، الأسبوع الماضي، بحذف تيك توك من الهواتف الرسمية.

وقال مسؤول كبير في المجلس الأوروبي، لشبكة CNN، إن الأمانة العامة للمجلس، وهي الهيئة تساعد الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة ومقرها بروكسل "تستعد لتنفيذ إجراءات مماثلة لتلك التي اتخذتها المفوضية، وسيتم حظر التطبيق على الهواتف ومطالبة الموظفين بحذفه من الأجهزة الشخصية التي يمكنها الوصول إلى خدمات الهيئة".

وقالت المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي، إن قرارها "يهدف هذا الإجراء إلى حماية المفوضية من تهديدات الأمن الإلكتروني والإجراءات التي قد يتم استغلالها في الهجمات الإلكترونية".

وفي المقابل، رد متحدث باسم تيك توك على قرار المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي، في بيان، لشبكة CNN، قائلا إنه تم التواصل مع المفوضية "لتعييد الأمور لنصابها، وشرح كيف نحمي بيانات 125 مليون شخص في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".

وفي السابق، كشف تيك توك للمستخدمين الأوروبيين أن الموظفين في الصين يمكنهم الوصول إلى بيانات المستخدمين بالاتحاد.

وتواصلت CNN مع تيك توك للتعليق على قرار البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ولكن لم تتلق ردا بعد.