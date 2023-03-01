ارتفاع حصيلة قتلى تصادم القطارين في اليونان إلى 32

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- ارتفعت حصيلة قتلى حادث تصادم قطارين في اليونان إلى 32 شخصا، كما أصيب أكثر من 85 آخرين في الحادث، وفقا لما ذكرته خدمة الإطفاء اليونانية الأربعاء.

وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ اليونانية، فاسيليس فيرثاكويانيس في إيجاز صحفي متلفز الأربعاء إن قطار ركاب كان يحمل أكثر من 350 شخص اصطدم بقطار شحن بعد منتصف الليل بفترة وجيزة بالتوقيت المحلي في منطقة تيمبي، وسط البلاد، قرب مدينة لاريسا.

وأشار المتحدث إلى أن ما لا يقل عن 150 من رجال الإطفاء و17 مركبة بالإضافة إلى 20 سيارة إسعاف يعملون في الموقع في عملية الإنقاذ الجارية.

وقال فيرثاكويانيس إن القطار كان مسافرا من العاصمة اليونانية، أثينا، باتجاه مدينة ثيسالونيكي.

في الوقت ذاته، قال متحدث باسم خدمات الطوارئ في اليونان، لونيس أرتوبويوس، للتلفزيون اليوناني الأربعاء إن عمليات البحث والإنقاذ جارية وأن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

وقالت شركة السكك الحديدية اليونانية، Hellenic Train، في بيان صحفي إن هناك "تصادمًا مباشرًا بين قطارين: قطار شحن وقطار IC 62 كانا قد غادرا من أثينا إلى ثيسالونيكي، وكان حوالي 350 راكبًا على متن القطار في وقت الاصطدام".