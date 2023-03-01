أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلنت لجنة الانتخابات في نيجيريا الأربعاء فوز مرشح الحزب الحاكم بولا أحمد تينوبو في انتخابات الرئاسة.

فاز تينوبو، الذي خاض الانتخابات عن حزب المؤتمر التقدمي، بأغلبية 8 ملايين و794 ألفا و726 صوتًا، أي بنسبة 36.6٪ من العدد الإجمالي، وفقًا للأرقام التي أعلنها رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمود يعقوبو، في أبوجا يوم الأربعاء.

وقال يعقوبو إن العدد الإجمالي للأصوات المحتسبة هو 24 مليون و15 ألفا و940 صوتا من أصل 93 مليون و469 ألفا و8 ناخبين مسجلين، بنسبة إقبال بلغت 26%.

ويتمتع الحاكم السابق لولاية لاغوس، البالغ من العمر 70 عامًا، بنفوذ كبير في المنطقة الجنوبية الغربية باعتباره صانع ملوك وعراب سياسي، ويمثل نفس حزب الرئيس المنتهية ولايته، محمد بخاري، الذي قال تينوبو إنه ساعده في الوصول إلى منصب الرئاسة عام 2015.

وبعد أن قضى عقودا خلف الكواليس، أطلق تينوبو حملته نحو الرئاسة تحت شعار: "حان دوري"، وقد واجه سابقا تهما بالفساد وهي التي ينفيها بشكل قاطع، وقد وضع بعض المنتقدين علامات استفهام حول سنه وصحته واستشهدوا بمقاطع فيديو ظهر فيها مرتبكًا وكان حديثه غير مترابط خلال حملته الانتخابية.