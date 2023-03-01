اليونان.. 26 قتيلا و85 جريحا في حادث اصطدام قطارين

(CNN)-- لقى ما لا يقل عن 26 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 85 آخرين، الثلاثاء، عندما اصطدم قطاران فى شمال اليونان، وفقا لخدمة الإطفاء اليونانية.

وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء فاسيليس فارثاكوجيانيس، في تصريحات تلفزيونية، إن قطار ركاب كان يقل أكثر من 350 شخصا اصطدم بقطار شحن قبل وقت قصير من منتصف الليل بالتوقيت المحلي في منطقة تيمبي بوسط البلاد.

وأضاف: "يشارك ما لا يقل عن 150 من رجال الإطفاء مع 17 عربة بالإضافة إلى 20 سيارة إسعاف في عمليات إنقاذ الضحايا".

وذكرت شركة السكك الحديدية اليونانية، في بيان، أن التصادم وقع بين قطار شحن وآخر للركاب كانا قد غادرا من أثينا إلى سالونيك، وكان على متنه حوالي 350 راكبا.