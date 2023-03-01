الجيش الأوكراني يكشف حقيقة اتخاذ قرار بالانسحاب من باخموت

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال متحدث باسم المجموعات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة الشرقية، سيرهي شيريفاتي، لشبكة CNN، الأربعاء، إن الجيش الأوكراني لم يتخذ قرارا بالانسحاب من مدينة باخموت الواقعة شرقي البلاد.

وأضاف شيريفاتي: "إذا رأينا أن التهديد لأفرادنا وعملياتنا أكبر من الحاجة إلى السيطرة على الأرض فإننا نفعل ذلك (نسحب القوات)، لكننا نفعل ذلك بطريقة منظمة ، دون ذعر".

وتابع قائلا إن "الأمر فقط متروك للقيادة لترى إلى أي مدى توجد مثل هذه الحاجة في هذه الحالة، وبعد ذلك يتم اتخاذ القرار ذي الصلة في اجتماع الأركان".

وختم المسؤول الأوكراني بالقول: "يمكنني أن أقول إنه لا يوجد قرار بهذا الشأن الآن"، حسب تعبيره.