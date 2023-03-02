مسؤول أمريكي: بلينكن يلتقي لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن بنظيره الروسي، سيرغي لافروف، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، وفقًا لمسؤول في وزارة الخارجية كان يسافر مع بلينكن.

يأتي الاجتماع في الوقت الذي لا تزال التوترات عالية بشأن أوكرانيا ووقف روسيا لمعاهدة "نيو ستارت".

وتتهم روسيا أمريكا باستغلال أوكرانيا لتشكيل خطر على الأمن القومي عبر توسيع رقعة انتشار حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقا لدفعها نحو حدود روسيا، وترى أن حكومة الرئيس فولودومير زيلينسكي تنفذ أجندات أمريكية وأوروبية.

بالمقابل، تحمل واشنطن موسكو مسؤولية الحرب على أوكرانيا وتزود كييف بمساعدات عسكرية ضخمة منذ بدء الغزو الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.