صفقة عسكرية محتملة بين أمريكا وتايوان.. والصين تحذر من "المخاطر"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في إفادة صحفية دورية الخميس، إن الصين تعارض بشدة مبيعات الأسلحة الأمريكية الأخيرة لتايوان، وقال إن على الولايات المتحدة وقف مبيعات الأسلحة والاتصالات العسكرية مع الجزيرة الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي.

وعلق ماو على الصفقة المعلنة مؤخرا من جانب واشنطن لتايوان، قائلا: "تقوض مبيعات الأسلحة الأمريكية بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية، والعلاقات الصينية الأمريكية، والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

وأضاف ماو قائلا إن بكين ستواصل اتخاذ "إجراءات حازمة وقوية" لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية.

وعارضت بكين بانتظام مبيعات الأسلحة الأمريكية أو الاتصالات الرسمية مع تايوان.

وأعربت الحكومة التايوانية عن "خالص امتنانها" للولايات المتحدة بعد أن وافقت إدارة بايدن على صفقة أسلحة محتملة تقدر قيمتها بنحو 619 مليون دولار لتايوان، بما في ذلك صواريخ لطائرات "F-16" المقاتلة.

وقال وزير دفاع تايوان في بيان الخميس: "يمتلك سلاح الجو قدرات قتالية كاملة مع نوعي الصواريخ اللذين وافقت الولايات المتحدة على بيعهما هذه المرة"، وتابع: "إلى جانب السماح لنا بالدفاع عن مجالنا الجوي بشكل فعال ضد استفزازات الجيش الشيوعي، فإنه يساعدنا أيضًا في تخزين الأسلحة وتعزيز قدرتنا الدفاعية"، حسب تعبيره.

وأضاف الوزير قائلا: "إن تزويد بلادنا بالسلاح الدفاعي هو أساس الحفاظ على السلام الإقليمي، ووزارة الدفاع الوطني تعرب عن خالص امتناننا للولايات المتحدة"، على حد قوله.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التايوانية جيف ليو، في مؤتمر صحفي، إن الوزارة "رحبت بشدة" بالإعلان وأعربت عن امتنانها للولايات المتحدة لتطبيق ضماناتها الأمنية لتايوان.

وتابع: "إنها المرة التاسعة التي تعلن فيها الولايات المتحدة تقديم أسلحة لتايوان خلال فترة إدارة بايدن"، وأردف: "في مواجهة التوسع العسكري والاستفزازات الصينية المستمرة، ستواصل تايوان رفع قدراتها في الدفاع عن النفس وتعميق الشراكة الأمنية الوثيقة بين تايوان والولايات المتحدة"، على حد قوله.