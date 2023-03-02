دلهي، الهند (CNN)-- أعلن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، الخميس أن اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين لم يتمكن من التوصل إلى توافق لإصدار بيان ختامي مشترك بسبب "الآراء المختلفة" من قبل مختلف الأطراف فيما يتعلق بالصراع الروسي-الأوكراني.

في أول اجتماع رئيسي لمجموعة العشرين عقد في دلهي، تمكنت الدول من تكوين إجماع حول قضايا تتراوح من مكافحة الإرهاب إلى البنوك إلى وغيرها. ومع ذلك، لم يصلوا إلى حد إصدار بيان يوافق على جميع الموضوعات والإجراءات، وفقًا لجايشانكار.

وقال وزير الخارجية الهندي إنه "كانت هناك قضايا، وكانوا قلقين بشأن الصراع الروسي-الأوكراني. لقد حصلنا على وثيقة مشتركة مبنية على الجزء الأكبر من المشاكل، لكن الأطراف المتعددة لديها آراء مختلفة حول عدة مواضيع".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن وزراء خارجية مجموعة العشرين لم يتمكنوا من التوافق على إعلان ختامي مشترك. وقال لافروف، في مؤتمر صحفي، إن هذا كان بسبب قيام وزراء خارجية الدول الغربية في مجموعة العشرين بتسليط الضوء على أوكرانيا في القمة.

وأضاف لافروف: "مثلما كان الحال تحت رئاسة إندونيسيا قبل عام، سعى زملاؤنا الغربيون، بوسائل كريهة في الغالب، إلى تسليط الضوء على الوضع الأوكراني، الذي يعتبرونه عدوانًا روسيًا. ولم يحقق ذلك فائدة".