عقوبات أمريكية على شركات تزود كوريا الشمالية بـ"عوائد غير قانونية"

(CNN)-- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات على 3 شركات وشخصين بسبب تزويد كوريا الشمالية بـ"عوائد غير قانونية".

وتأتي العقوبات بعد أشهر من إطلاق بيونغ يانغ العديد من الصواريخ الباليستية وسط إدانة دولية، كان آخرها الشهر الماضي.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، في بيان، إن "أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية لدى كوريا الشمالية تهدد الأمن الدولي والاستقرار الإقليمي".

وأضاف: "الولايات المتحدة ستظل ملتزمة باستهداف الشبكات العالمية غير المشروعة للنظام التي تدر عائدات من هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إنها فرضت العقوبات على الشركات لأنها "خاضعة لسيطرة حكومة كوريا الشمالية أو الحزب الحاكم"، وأضافت أن حكومة كوريا الشمالية "تستخدم شركات تجارية للحصول على العملات الأجنبية، وجمع المعلومات الاستخبارية، وتوفير غطاء لعملاء الاستخبارات".

وذكرت الوزارة أن أحد تلك الشركات "جلبت أموالا لحكومة كوريا الشمالية من خلال إجراء أعمال فنية ومشاريع بناء لصالح أنظمة في الشرق الأوسط وأفريقيا منذ الثمانينيات".