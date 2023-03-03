السعودية ترسل 186 طنًا من المساعدات إلى أوكرانيا عبر بولندا

صورة من زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى أوكرانيا في 26 فبراير 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أرسلت المملكة العربية السعودية طائرتي إغاثة تحملان 186 طنًا من المساعدات لأوكرانيا، عبر بولندا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الجمعة.

وأفادت "واس" بأن الطائرتين غادرتا مطار الملك خالد الدولي بالرياض، صباح الجمعة، متوجهتين إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية.

وأضافت أن حمولة الطائرتين تشمل "مواد إيوائية، ومولدات كهربائية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية"، وسيتم نقلها عبر حدود بولندا إلى داخل أوكرانيا.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار أمريكي.

كما سبق أن قدمت المملكة مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، خاصة بولندا، بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة، بحسب "واس".