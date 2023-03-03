أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لم يطرح قط قضية المواطن الأمريكي المحتجز بول ويلان على الرغم من التصريحات الواضحة من بلينكن بأنه تحدث عن ويلان في اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "اتضح أن وزير الخارجية الأمريكي لم يذكر ذلك حتى، كل ما قالته وزارة الخارجية أمس عن إعراب بلينكن عن القلق بشأن الوضع حول المواطن الأمريكي كذب، تصرف لا يصدق من قبل الإدارة الأمريكية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، الخميس، إنه طرح قضية احتجاز المواطن الأمريكي بول ويلان في اجتماعه مع لافروف، وجاء في نص التصريح: "لقد طرحت ايضا الاحتجاز الخاطئ مثلما فعلت في الكثير من المناسبات، لقد وضعت الولايات المتحدة اقتراحا جديا، ويجب على موسكو القبول به".

وتم احتجاز ويلان، الذي يحمل الجنسية الأمريكية والإيرلندية والبريطانية والكندية في فندق بالعاصمة الروسية، موسكو، في ديسمبر/كانون الأول من عام 2018 من جانب السلطات الروسية بناء على ادعاءات بانخراطه في عملية استخباراتية.

وحوكم المواطن الأمريكي المحتجز عام 2020 وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 16 عاما في محاكمة وصفها المسؤولون الأمريكيون بغير العادلة.