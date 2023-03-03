(CNN)-- قضت محكمة في ولاية قيصري التركية بالسماح لمشجعي نادي فنربخشة لكرة القدم بالعودة إلى الملاعب مجددا وحضور مباراة تقام، السبت المقبل، في قيصري بعدما منعوا إثر ترديدهم لهتافات معارضة للحكومة، السبت الماضي، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وكان فنربخشة أعلن في بيان، خلال وقت سابق: "علمنا بمفاجأة أنه لن يُسمح لمشجعينا بالتواجد في المباراة ضد قيصري سبور"، وقال النادي إنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال" أن يقبل الفريق القرار، واصفا إياه بأنه "غريب لا علاقة له بالمعايير الرياضية، بطريقة تعمق الاستقطاب الاجتماعي"، وأضاف أن "لا معنى للقرار سوى إعاقة رغبة جماهيرنا في دعم فريقنا ومعاقبة نادينا".

وطالب النادي بمعرفة أسباب حظر جماهيره، ودعا لمراجعة القرار.

وكانت قناة "TRT" التركية أكدت، الثلاثاء، القرار، قائلة إنه في مباراة قيصري سبور وفنربخشة لن يُسمح لجماهير الفريق الزائر بدخول الملاعب، وأضافت أنه تم اتخاذ القرار لـ"أسباب أمنية".

وأظهرت مقاطع فيديو أنصار الفريق الذي يلعب في الدوري الممتاز وهم يرددون، خلال المباراة، شعارات مناهضة للحكومة تطالب باستقالتها، وسط انتقادات لإجراءات الحكومة بشأن جهود الإغاثة الخاصة بالزلزال الذي وقع يوم 6 فبراير/ شباط، وأسفر عن مصرع 44 ألف شخص.

وتكررت وقائع مشابهة خلال مباراة بشكتاش وتاف أنتالياسبور، عندما ألقى مشجعو كرة القدم "دمى" لحيوانات في داخل الملعب لإظهار دعمهم للأطفال المتضررين من الزلزال.

وتوقفت المباراة في الدقيقة الـ4 و17 ثانية لتتوافق مع الوقت الذي ضرب فيه الزلزال جنوب شرق تركيا الساعة 4:17 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأمطر المشجعون الملعب بدببة وألعاب محشوة أخرى من جميع الألوان والأحجام، التي سيتم إرسالها إلى الأطفال المتأثرين بالزلزال من قبل نادي بشكتاش.

كما هتف بعض مشجعي بشكتاش بـ"استقالة" الحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، احتجاجا على رد فعل الحكومة على الزلزال الذي يعتبره كثيرون في تركيا أنه كان "بطيئا وغير كاف".

ودعا شريك أردوغان في الحكومة، رئيس حزب "الحركة القومية" دولت بهجلي، إلى لعب مباريات كرة القدم بدون مشجعين.