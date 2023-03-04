الصين: ميزانيتنا الدفاعية أدنى من المتوسط العالمي ومستقرّة منذ سنوات

بكين، الصين (CNN)— أعلنت الصين، السبت، أنّ نسبة الناتج المحلي الإجمالي المخصّصة لميزانية الدفاع في البلاد أدنى من المعدل الوسطي العالمي، وأنّها بقيت مستقرة خلال السنوات القليلة الماضية.

وجاء ذلك خلال تصريحات للوانغ تشاو، المتحدث باسم المجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان) خلال مؤتمر صحفي عقده، وتناول خلاله تفاصيل اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني المقرّر أن يبدأ، الأحد، وجدول انعقاده الزمني.

وأضاف وانغ: "ظل الإنفاق الدفاعي للصين، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مستقرًا على مر السنين".

وأوضح وانغ أنّ "الإنفاق الدفاعي لا يزال مستقرًا بشكل أساسي، وهو أقل من المعدل الوسطي العالمي، مع معدل نمو معتدل ومعقول نسبيا"، بحسب قوله.