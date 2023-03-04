وزير دفاع أوكرانيا "واثق" من أن الدول الغربية سترسل طائرات مقاتلة

صورة أرشيفية لوزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف يحمل منديلا به صورة لطائرة مقاتلة من طراز F-35 عند اجتماعه مع وزيرالدفاع الأمريكي على هامش اجتماع وزراء دفاع الناتو

(CNN)-- قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إنه "واثق" من أن "الدول الغربية ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة على الرغم من مقاومة بعض الحلفاء".

وأضاف ريزنيكوف، في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، الجمعة، أن أوكرانيا ستتلقى "نوعين أو 3 أنواع مختلفة من الطائرات المقاتلة، وسيعتمد هذا على المهندسين وتوافر قطع الغيار".

وتابع أنه يعتقد أنه سيكون هناك "ما يسمى بتحالف الطائرات المقاتلة" كما هو الحال مع تسليم دبابات ليوبارد 2 من الحلفاء الغربيين.

ويعتقد الوزير الأوكراني أن الدول الغربية لن توافق في البداية على تسليم الطائرات المقاتلة، مثلما حدث مع دبابات ليوبارد 2، حيث لم توافق ألمانيا في البداية.

ووفقا للصحيفة الألمانية، أبلغ الحلفاء الغربيون كييف بأنهم مستعدون لبدء تدريب الطيارين على الطائرات المقاتلة، والتي ستكون الخطوة التالية في تعزيز نظام الدفاع الجوي الأوكراني.