(CNN)-- أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار.

وكانت الإدارة الأمريكية قدمت مساعدات لكييف بلغ مجموعها أكثر من 32 مليار دولار، منذ بدء الغزو الروسي منذ أكثر من عام.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في بيان: "تتميز هذه الحزمة بالمزيد من الصواريخ والذخيرة والعربات المدرعة".

وذكرت شبكة CNN ،في وقت سابق يوم الجمعة، التفاصيل الرئيسية للحزمة، مثل العربات المدرعة التي تحمل جسورا تستخدم في عبور الخنادق والعوائق المائية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن 2 مليار دولار من المساعدات.

ويطالب المسؤولون الأوكرانيون بالحصول على طائرات مقاتلة من طراز F-16، وهو ما يعارضه الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء غربيون آخرون حتى الآن.