(CNN)-- اعتذر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن واحدة من أسوأ حوادث القطارات في البلاد منذ سنوات، قائلاً "لا يمكننا، ولن نختبئ وراء خطأ بشري".

اصطدم قطار ركاب يقل أكثر من 350 شخصًا بقطار شحن مساء الثلاثاء في تيمبي بالقرب من مدينة لاريسا، مما أسفر عن مقتل 57 شخصًا على الأقل، وإصابة العشرات.

تدفق المتظاهرون إلى الشوارع في أعقاب الحادث المميت، وسط غضب واسع النطاق بشأن سجل سلامة السكك الحديدية في البلاد. اندلعت اضطرابات جديدة، الأحد، حيث اشتبك محتجون مع الشرطة في أثينا في مشاهد من المتوقع أن تظهر في جميع أنحاء البلاد.

وكان أحد الشعارات خلال احتجاج الأحد في أثينا: "لا ينبغي التستر على هذه الجريمة، سنكون صوت كل الموتى".

وفي بيان، قال ميتسوتاكيس إنه لا ينبغي أن يكون من الممكن لقطارين يتحركان في اتجاهين متعاكسين "أن يكونا على نفس المسار، وألا يلاحظهما أحد".

وقال ميتسوتاكيس: "كرئيس للوزراء، أنا مدين للجميع، ولكن قبل كل شيء لأقارب الضحايا".

تشير الإشارة إلى الخطأ البشري إلى تغيير في لهجة رئيس الوزراء. في أعقاب التصادم، ألقى باللوم على "الخطأ البشري المأساوي".

على الرغم من أن بيانه الأخير أشار إلى وجود مشاكل منهجية في شبكة السكك الحديدية اليونانية، ووعد بإعلانات في الأيام المقبلة من أجل "تحسين سلامة السكك الحديدية على الفور".

يوم الخميس بعد إلقاء القبض على مدير محطة قطار في لاريسا، نشرت السلطات اليونانية بشكل علني تسجيلات تراسل تكشف أن أحد سائقي القطارات المتورطين قد تلقى تعليمات بتجاهل الإشارة الحمراء.

تتمتع اليونان بسجل ضعيف في مجال سلامة ركاب السكك الحديدية مقارنة بالدول الأخرى في أوروبا، حيث سجلت أعلى معدل وفيات على السكك الحديدية لكل مليون كيلومتر قطار من 2018 إلى 2020 من بين 28 دولة في القارة، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للسكك الحديدية لعام 2022.

وقد أدى الاصطدام وجهًا لوجه إلى سقوط عربات وحطام واحتراق بعضها. كان العديد من الذين كانوا على متن القطار من الشباب العائدين إلى ديارهم من عطلة نهاية الأسبوع.

واستقال وزير النقل في البلاد في أعقاب المأساة، وأضربت نقابة عمال السكك الحديدية متهمة الحكومة بإهمال المنظومة.