جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، السبت، إنه لن ينسحب من السباق الرئاسي 2024 إذا وجهت إليه تهمة في أي من التحقيقات الفيدرالية وتحقيقات الولايات التي يواجهها.

وأضاف ترامب للصحفيين في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين في ماريلاند، حيث أطلق عليه الحاضرون اسم مرشحهم المفضل قبل فترة وجيزة من صعوده على المنصة: "لن أفكر حتى في المغادرة".

ويواجه ترامب عددًا من التحقيقات التي تشمل عدة تحقيقات جنائية. وكان المدعون العموم في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، يحققون في مساعي ترامب وحلفائه لإلغاء نتائج انتخابات جورجيا لعام 2020، بينما تحقق وزارة العدل الأمريكية في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير/كانون الثاني عام 2021، بالإضافة إلى طريقة تعامل ترامب مع المواد السرية بعد تركه منصبه.

ولا يزال ترامب يتحدى في مواجهة التحقيقات الجارية وقال، السبت: "لقد استخدموا العدالة كسلاح في بلادنا".

ورفض ترامب الالتزام بدعم المرشح الجمهوري لعام 2024 إذا لم يكن هو هذا المرشح، وقال أيضا إنه لم يقرر ما إذا كان سيوقع تعهد الولاء الذي تطلبه رئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية رونا مكدانيل من مرشحي الحزب الجمهوري 2024 للمشاركة في المناقشات.

وأضاف ترامب: "ربما يكون هناك أشخاص لن أكون سعيدًا جدًا بتأييدهم، لذلك سنرى. أعتقد أن بعضهم - لن أستخدم الأسماء، ولا أريد إهانة أي شخص - لكن بعضهم، لن أكون سعيدًا جدا بهم".

وخلال خطابه، السبت، أكد ترامب أنه يجب علينا كجمهوريين "تغيير تفكيرنا" بشأن التصويت المبكر والتصويت عبر البريد بعد خسائر الحزب الجمهوري في عامي 2020 و2022 - وهو تغيير دراماتيكي بعد سنوات من الأكاذيب بأن أشكال التصويت هذه مليئة بالاحتيال.

وقال ترامب إن الجمهوريين يجب أن يحاولوا "هزيمة الديمقراطيين في لعبتهم الخاصة"، مردفا: "هذا يعني إغراق اليسار بالتصويت عبر البريد، والتصويت المبكر والتصويت في يوم الانتخابات".

وما لم يذكره ترامب: أن الجمهوريين تفوقوا لفترة طويلة في تلك التكتيكات. لكنه أمضى سنوات في محاولة إقناع المحافظين بأنه لا يمكن الوثوق بالتصويت المبكر وعبر البريد، مما منح الديمقراطيين ميزة هائلة كانت واضحة في فوز الرئيس جو بايدن في عام 2020، وفي أداء الجمهوريين المخيب في انتخابات التجديد النصفي العام الماضي.

وأضاف ترامب: "علينا تغيير طريقة تفكيرنا، لأن بعض الأمور السيئة حدثت".

وقال ترامب: "لن نعود أبدًا إلى حزب يريد تقديم أموال غير محدودة لخوض حروب خارجية لا نهاية لها".

وأكد أن بايدن يقود الأمة إلى "النسيان" وأن الجمهوريين الآخرين لن يكونوا قادرين على تصحيح المسار، موضحا: "أنا المرشح الوحيد الذي يمكنه أن يقطع هذا الوعد: سأمنع الحرب العالمية الثالثة".

ويحظى ترامب بشعبية في التجمع المحافظ السنوي، حيث كان الخيار الأول لـ 62٪ من الحاضرين الذين سئلوا عمن يفضلونه كمرشح جمهوري في عام 2024. واحتل حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الذي لم يحضر حدث هذا العام، المركز الثاني بنسبة دعم 20٪.

وتعهد ترامب بتطهير الحكومة من "السلالات السياسية الراسخة في كلا الحزبين"، وقال: "في عام 2016، أعلنت أنني صوتكم. وأضيف اليوم: (أنا محاربكم)".

وخاطب ترامب أولئك الذين تعرضوا للظلم والخيانة، قائلا: "لن ندع هذا يحدث، سأقوم بمحو الدولة العميقة كليًا. سأفصل البيروقراطيين غير المنتخبين وقوى الظل الذين سلَّحوا نظامنا القضائي كما لم يتم تسليحه من قبل. وسأعيد الشعب إلى المسؤولية عن هذا البلد مرة أخرى".

وبدا أن تصريحات ترامب التي تستهدف المتحولين جنسيا أثارت أكبر قدر من التصفيق، السبت. وقال إنه سيوقع على إجراء "يحظر تشويه الأطفال جنسيا في جميع الولايات الخمسين، وسيبعد الرجال عن ممارسة الرياضة النسائية".

وزعم ترامب أن البلاد، كما يراها، "ستضيع إلى الأبد" إذا لم ينتصر في عام 2024. وأضاف: "هذه هي المعركة الأخيرة - إنهم يعرفون ذلك، وأنا أعلم ذلك، وأنتم تعرفون، والجميع يعرف ذلك. إما أن يفوزوا أو نفوز. وأعدكم بهذا: (إذا أعدتموني إلى البيت الأبيض، سينتهي حكمهم، وستكون أمريكا دولة حرة مرة أخرى)".