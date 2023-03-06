سان أنطونيو، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، (CNN)-- يسعى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI للحصول على مساعدة الجمهور في تحديد المسؤولين عن الاعتداء على أربعة مواطنين أمريكيين واختطافهم، في ماتاموروس، تاماوليباس، المكسيك، في 3 مارس /أذار 2023، وفقًا لبيان صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان أنطونيو، الأحد.

وبحسب البيان، عبر أربعة أمريكيين إلى ماتاموروس، تاماوليباس بالمكسيك وهم يقودون شاحنة صغيرة بيضاء تحمل لوحات ترخيص كارولينا الشمالية في 3 مارس/أذار. وبعد وقت قصير من عبورهم إلى المكسيك، أطلق مسلحون مجهولون النار على الركاب ووضعوا الأمريكيين الأربعة في سيارة أخرى واقتادوها.

وقال البيان إن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي"، وشركاء فيدراليون ووكالات إنفاذ القانون المكسيكية يحققون في الاختطاف، وتم عرض مكافأة قدرها 50 ألف دولار لإعادة الضحايا المخطوفين وإلقاء القبض على المتورطين.

وتواصلت CNN مع حكومة تاماوليباس للتعليق. وصنفت القنصلية الأمريكية العامة في تاماوليباس الوضع على "المستوى 4: لا تسافر"، وذلك بحسب إرشادات السفر الصادرة عن وزارة الخارجية المكسيكية.