بسبب حادثة لاريسا في اليونان.. اعتقال مدير محطة القطار بتهمة الإهمال

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تم اعتقال مدير محطة القطار الذي تسبب بحادث في مدينة، لاريسا، اليونان، حيث وقع حادث قطار مميت أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص على الأقل، وفقًا لمحامي المدير، ستيفانوس بانتزارتزيديس، في فيديو نشرته رويترز يوم الأحد.

وقال بانتزارتزيديس للصحفيين أمام الكاميرا أمام محكمة في أثينا "بقرار بالإجماع كما كان متوقعا قرر القاضي والمحقق أن المتهم يجب أن يحتجز مؤقتا".

ووقع اصطدام وجها لوجه بين قطار ركاب يقل أكثر من 350 راكبا وقطار شحن في أوائل مارس في تيمبي بالقرب من مدينة لاريسا ، بعد أن تلقى أحد سائقي القطار تعليمات بتجاهل الإشارة الحمراء.

وقالت إدارة شرطة لاريسا إن الرجل البالغ من العمر 59 عامًا اتهم الأسبوع الماضي بالتسبب بالقتل جماعي بسبب الإهمال والتسبب في أضرار جسدية خطيرة من خلال الإهمال.

وقال بانتزارتزيديس: "المتهم قال كل شء، قال الحقيقة، كان محطما. قال بالضبط ما حدث دون خوف من أن كلماته ستجعله يتحمل مسؤولية أكبر، إذا كان هناك أدلة تدينه أكثر من مما قاله فهذا أمر ستقرره العدالة".