دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشنغ، الاثنين، إن الجيش الصيني قد يحاول الدخول إلى منطقة قريبة من مجال تايوان الجوي والبحري الإقليمي هذا العام، بينما تكثف تايبيه تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة ودول أخرى.

وردا على أسئلة في البرلمان، قال تشيو إن بكين تبحث عن أعذار لتصعيد موقفها العسكري ضد تايوان، بما في ذلك عن طريق "الدخول فجأة" إلى المنطقة المتاخمة للجزيرة، التي تبعد 24 ميلا بحريا عن سواحلها.

ووفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يمتد البحر الإقليمي للدولة 12 ميلًا بحريًا وراء سواحلها، في حين أن المنطقة المتاخمة محددة بـ24 ميلا بحريا من ساحلها.

وبينما دخلت الطائرات العسكرية الصينية بانتظام منطقة الدفاع الجوي المعلنة من جانب تايوان في السنوات القليلة الماضية، لم تبلغ تايوان عن أي حوادث لدخول القوات الصينية مجالها الجوي أو الموقع المتاخم لها.

وقال تشيو إن أعذار بكين قد تشمل زيارات رفيعة المستوى لمسؤولين أجانب رفيعي المستوى أو زيادة التعاون العسكري بين تايوان ودول أخرى، كما أشار إلى زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي إلى تايوان في أغسطس/آب الماضي، والتي أدت إلى مناورات عسكرية صينية واسعة النطاق حول الجزيرة.

وأضاف المسؤول التايواني إن القوات التايوانية مستعدة لمواجهة حالات طوارئ مختلفة، وتقوم باستعدادات متقدمة إذا قام رئيس مجلس النواب الأمريكي الحالي كيفين مكارثي برحلة إلى الجزيرة.