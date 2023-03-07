بعد حرمانهن من حق التعليم.. طالبات أفغانيات يتظاهرن خارج جامعة كابول

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- شوهدت مجموعات من الفتيات الأفغانيات ينظمن احتجاجا خارج جامعة كابول في العاصمة الأفغانية بينما عاد نظراؤهن الذكور إلى مقاعد الدراسة الاثنين.

ويأتي ذلك في أعقاب قرار طالبان أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي منع الطالبات من الالتحاق بالجامعات في البلاد.

ويُظهر أحد مقاطع الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مجموعة من الفتيات جالسات على الأرض يقرأن كتبهن المدرسية خارج جامعة كابول.

ولم تتمكن CNN من التأكد بشكل مستقل من وقت تصوير مقطع الفيديو المتداول.

وأعلن متحدث باسم وزارة التعليم العالي في حكومة طالبان بتغريدة على تويتر أن الدروس في "المقاطعات الباردة" في البلاد، والتي تشمل كابول وبروان وهرات وبغلان وقندوز، قد استؤنفت الاثنين.

ووفقا للمتحدث فإن "جميع الأساتذة والطلاب حضروا دروسهم بشكل آمن وهادئ"، حسب قوله.

وأجرت القناة الإخبارية المستقلة الرائدة في أفغانستان، TOLO News، مقابلات مع عدد من الطلاب حول العودة إلى الجامعة الاثنين.

وقال طالب يدعى ناصر لـ TOLO News: "نحن سعداء لأن الجامعة بدأت، لكنني حزين لأن أخواتنا لا يمكنهن الالتحاق بالجامعات".

وأثار تحرك طالبان لمنع جميع الطالبات من الالتحاق بالجامعة احتجاجًا فوريا بعد الإعلان عنه في ديسمبر/كانون الأول.

وأصدر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، والسفيرة الأمريكية لدى أفغانستان كارين ديكر بيانات في ديسمبر الماضي يدينون القرار، إذ وصف أعضاء مجموعة السبعة سياسات طالبان تجاه المرأة بأنها "مزعجة للغاية".