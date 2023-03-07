أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- نفى وزير الخارجية الصيني، تشين قانغ، أن تكون بلاده قدمت أسلحة لأي من طرفي الصراع في أوكرانيا، ووجه تحذيرا لأمريكا بضرورة عدم تكرار سيناريو حرب أوكرانيا في آسيا.

وقال قانغ في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "الصين تقوم دائماً بحكمها الخاص وتقرر موقفها بشكل مستقل: بين الحرب والسلام، اخترنا السلام، وبين العقوبات والحوار، اخترنا الحوار"، حسب قوله.

واتهمت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، أمريكا بـ"التخطيط لنسخة آسيا والمحيط الهادئ من حلف شمال الأطلسي" ما يهدد بوقوع أزمة مماثلة لتلك التي تشهدها أوكرانيا في آسيا.

وفي مؤتمره الصحفي في بكين، قال تشين قانغ إن "استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ والمحيط الهندي، هي محاولة لتشكيل تكتل يهدف لإثارة المواجهة من خلال التخطيط لإنشاء نسخة آسيا والمحيط الهادئ من حلف شمال الأطلسي".

وحذر وزير الخارجية الصيني قائلا: "لا يجب أن يكون هناك أزمة مشابهة لأزمة أوكرانيا في آسيا"، حسب تعبيره.