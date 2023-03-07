(CNN)-- وجّه رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوزين، ضربة أخرى لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حينما كان يجيب على أسئلة حول تقدم مقاتليه في بلدة باخموت (شرقي أوكرانيا) وما حولها.

سُئل بريغوزين، المعروف بأنه كان يعمل طباخًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن ادعاء شويغو بأن القوات الروسية قتلت 11 ألف جندي أوكراني حول باخموت في فبراير/ شباط.

ووافق على التقييم لكنه سارع إلى الاعتراف بالمصداقية، قائلا: "أعتقد أن وزير الدفاع قيمهم بشكل صحيح. لقد قتلت شركة فاغنر PMC حوالي 11 ألف شخص في فبراير".

وقال بريغوزين في سطر واحد لاذع: "لا يمكنني التعليق على كلمات شويغو بأي شكل من الأشكال. لم أقابله في أرتيموفسك (الاسم الروسي لباخموت)".

شوهد بريغوزين في مناسبات متعددة في منطقة باخموت. زار شويغو أجزاء من أوكرانيا المحتلة في نهاية الأسبوع، لكن يبدو أنه ابتعد عن الخطوط الأمامية.

وردًا على أسئلة الصحفيين على قناته التي تلغرام، قدّر بريغوجين أن هناك ما بين 12000 و 20000 جندي أوكراني لا يزالون في منطقة باخموت، قائلا: "إذا تم إخلاء باخموت منهم، فيجب تدميرهم - قتلهم".

وتابع: "دعونا نقتل هذا الدب بهدوء. صدقوني، نحن نفعل كل شيء من أجل هذا، رغم أننا لم نسلم بعد الذخيرة والمعدات العسكرية والأسلحة والمركبات. بالمناسبة، تم تسليم مجارف حفر الخنادق بعد شهر تقريبًا".

كما كرر بريغوزين احترامه للقوات الأوكرانية.

وقال بريغوزين: "أصعب المعارك مستمرة ليلاً ونهارًا، لكن الأوكرانيين لا يهربون في أي مكان... الأوكرانيون لا يهربون. إنهم يموتون بشكل جماعي من أجل باخموت ويستسلمون فقط كملاذ أخير. توقفوا عن وصفهم بالجبناء. إنهم نحن مثلنا، ونفس الدم يتدفق فيهم".