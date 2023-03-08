زعيم فاغنر يُعلن السيطرة على كامل الجبهة الشرقية من باخموت

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن زعيم شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، في مقطع صوتي نُشر الأربعاء، أن "الجزء الشرقي من مدينة باخموت بأكمله أصبح تحت سيطرة مقاتلي فاغنر".

وقال بريغوجين في المقطع الذي نٌشر على حساب الشركة القابضة "كونكورد": "الجهة الشرقية من باخموت بأكملها تحت سيطرة فاغنر، كل شيء إلى الشرق من نهر باخموتكا تحت السيطرة الكاملة لفاغنر".

ولا يمكن لـCNN التأكد بشكل مستقل من مزاعم بريغوجين، وقد حاولت التواصل مع الجيش الأوكراني للحصول على رد على التعليقات لكنها لم تتلق ردا بعد.

وأظهرت صور تم تحديد موقعها من جانب CNN، الثلاثاء، مقاتلي فاغنر وهم يغرسون علم الشركة على قمة نصب تذكاري لدبابة "T-34" في الجهة الشرقية من مدينة باخموت.

وكانت T-34 دبابة استخدمتها القوات السوفيتية خلال الحرب العالمية الثانية والنصب التذكاري مخصص للقوات التي حررت المدينة من ألمانيا النازية، تقع على بعد 500 متر من نهر باخموتكا - مما يشير في ذلك الوقت إلى أن القوات الأوكرانية ربما انسحبت من الجزء الشرقي من باخموت لتعزيز مواقعها غرب النهر.