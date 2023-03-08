أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في بيان الثلاثاء أن نيد برايس سيترك منصبه كمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية هذا الشهر - وهو المنصب الذي شغله منذ قدوم إدارة بايدن.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "سيبقى برايس في الوزارة وسيعمل لصالحي بشكل مباشر".

وتابع بلينكن قائلا: "إن فهم نيد الراسخ للسياسات التي تقوم عليها رسالتنا جعله أكثر فاعلية في دوره، على المستوى الشخصي، استفدت باستمرار من استشارته، كما فعل الكثير من أعضاء القسم"، على حد قوله.

وأردف وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "ساعد نيد حكومة الولايات المتحدة في الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها في جميع أنحاء العالم وصمم نموذجًا للشفافية والانفتاح الذي ندافع عنه في البلدان الأخرى".

وقال رئيس رابطة مراسلي وزارة الخارجية، شون تاندوم، في بيان يوم الثلاثاء إن "الصحفيين في وزارة الخارجية يحيون نيد برايس لإعادة إحياء أحد ركائز الدبلوماسية الأمريكية - الإحاطة الصحفية اليومية".

وأردف تاندوم قائلا: "بفضل نيد، تبدو الإحاطة الصحفية اليومية الآن روتينية وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الأمر - فهذا يوفر فرصة للصحافة من جميع أنحاء العالم لطرح تساؤلات حول السياسة الخارجية للولايات المتحدة، غالبًا بشكل نقدي، ويتطلب من وزارة الخارجية الدفاع عنها"، حسب تعبيره.