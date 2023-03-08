(CNN)-- قالت وكالات الاستخبارات الأمريكية في تقريرها السنوي غير السري عن تقييم التهديدات، إنه في الوقت الذي تتعامل فيه روسيا مع "الأضرار الجسيمة" من حربها في أوكرانيا، فإن اعتماد موسكو سيزداد على قدراتها النووية والإلكترونية والفضائية.

وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية في التقرير الذي أدلى به مسؤولو الاستخبارات بشهاداتهم أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، الأربعاء، إن الخسائر الفادحة في ساحة المعركة في أوكرانيا "أضعفت القدرات التقليدية البرية والجوية لموسكو وزادت من اعتمادها على الأسلحة النووية".

وفقًا للتقرير، فإنه "على الرغم من أن نشاطها السيبراني المحيط بالحرب لم يرق إلى الوتيرة والتأثير الذي توقعناه، إلا أن روسيا ستظل تمثل تهديدًا إلكترونيًا رئيسيًا لأنها تعمل على تحسين قدرات التجسس والتأثير والهجوم لديها وتوظيفها".