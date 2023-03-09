واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب الأمريكي للمشرعين، الأربعاء، في رسالة حصلت عليها شبكة CNN، إن مئات من المشرعين والموظفين في مجلس النواب الأمريكي سُرقت بياناتهم الشخصية في خرق لخدمة تأمين الرعاية الصحية في العاصمة.

وذكرت كاثرين زبيندور، المسؤولة الإدارية في مجلس النواب، للمشرعين في خطاب، الأربعاء، حصلت عليه شبكة CNN، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في "خرق كبير للبيانات"، والذي حدث، الثلاثاء، وشمل آلاف المسجلين في DC Health Link marketplace.

وكتبت زبيندور: "من المهم ملاحظة أنه في هذا الوقت، لا يبدو أن الأعضاء أو مجلس النواب كانوا الهدف المحدد للهجوم".

وقال كبير الديمقراطيين في لجنة إدارة مجلس النواب، جو موريل، لشبكة CNN إن خرق البيانات "فاضح"، واكتشفه مكتب التحقيقات الفيدرالي لأن المعلومات انتهى بها الأمر على "شبكة الإنترنت المظلمة".

وأوضح أنه بالإضافة إلى التحقيق فيما حدث، يحتاج الكونغرس إلى معرفة كيفية تخصيص المزيد من الموارد حتى يتمكن أولئك الذين يتعاقدون مع الحكومة من حماية هذا النوع من المعلومات بشكل أفضل في المستقبل.

وغرد رئيس لجنة إدارة مجلس النواب، الأربعاء، قائلا، إن النائب بريان ستيل من ولاية ويسكونسن، الرئيس الجمهوري للجنة، "على علم بالانتهاك" ويعمل مع كاثرين زبيندور "لضمان اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية معلومات التعريف الشخصية PII لأي عضو متضرر والموظفين وعائلاتهم".

ولم يرد مكتب التحقيقات الفدرالي ودي سي هيلث لينك على الفور على طلبات للتعليق.