لندن، بريطانيا (CNN)-- تم تسمية آرتشي ابن دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، وابنتهما ليليبت، كأمير وأميرة على موقع العائلة المالكة البريطانية على الإنترنت.

وتحت خط خلافة العرش، تم إدراج الأمير آرتشي دوق ساسكس وشقيقته ليليبت دوقة ساسكس في المرتبة السادسة والسابعة على التوالي على الموقع. ويأتي التغيير بعد أن أشار الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، إلى ليليبت كأميرة لأول مرة علنا خلال إعلان تعميدها، الأربعاء.

وقال المتحدث باسم عائلة ساسكس لشبكة CNN: "يمكنني أن أؤكد أن الأميرة ليليبت ديانا قد تم تعميدها، الجمعة، 3 مارس/أذار من قبل رئيس أساقفة لوس أنجلوس، القس جون تايلور". وحصل الطفلان تلقائيا على الألقاب بعد اعتلاء الملك تشارلز الثالث العرش.

ويذكر أن هاري وميغان أعلنا العام 2020 أنهما سيتراجعان عن واجباتهما الملكية و"يعملان على تحقيق الاستقلال المالي"، ليتم الاتفاق على أنهما سيبقيان جزءًا من العائلة، لكن الزوجين تخليا عن لقب "صاحب السمو الملكي".